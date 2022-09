Studie über sexualisierte Gewalt im Bistum Osnabrück Stand: 07.09.2022 12:26 Uhr Die Universität Osnabrück will am 20. September erste Ergebnisse einer Studie vorstellen, die sich mit sexualisierter Gewalt im Bistum Osnabrück beschäftigt. Beauftragt wurde sie von der Diözese.

Forschende der Geschichts- und Rechtswissenschaften der Uni Osnabrück haben sich im ersten Teil der Studie vor allem mit Pflichtverletzungen des Bistums Osnabrück und seiner Verantwortlichen im Umgang mit Missbrauchsfällen befasst. Beleuchtet werden Fälle sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen seit 1945. Die Arbeit wird von einer Steuerungsgruppe begleitet. Zu den sieben Mitgliedern des Gremiums gehören auch drei Betroffene von sexualisierter Gewalt in der Kirche. Die Studie läuft seit einem Jahr, 2024 soll ein Abschlussbericht vorgelegt werden. Die Diözese Osnabrück hat für das Projekt 1,3 Millionen Euro vorgesehen und der Hochschule vertraglich zugesichert, die Recherche zu unterstützen sowie freien Zugang zu allen Dokumenten zu gewähren, so das rechtlich zulässig ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.09.2022 | 13:30 Uhr