Stand: 19.05.2021 16:31 Uhr Studentin klagt vor Bundesverwaltungsgericht für mehr Bafög

Eine Studentin der Universität Osnabrück will am Donnerstag vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erreichen, dass das Bafög erhöht wird. Sie hält das monatliche Bafög in Höhe von 373 Euro im Vergleich zur Grundsicherung für Arbeitslose als zu niedrig angesetzt. Vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück und vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg war die Studentin mit ihrer Klage gescheitert.

