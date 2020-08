Stand: 14.08.2020 15:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Stromausfall in Melle: Trafo-Häuschen explodiert

Nach der Explosion eines Trafo-Häuschens ist in Teilen der Stadt Melle (Landkreis Osnabrück) am Freitag der Strom ausgefallen. Die Polizei hatte den Bereich in der Stadtmitte zunächst weiträumig abgesperrt, mittlerweile wurde die Sperrung aber teilweise wieder aufgehoben, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Ein Feuer sei nicht ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.08.2020 | 15:30 Uhr