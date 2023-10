Strom für den Süden: Spatenstich für Trasse "A-Nord" in Meppen Stand: 22.10.2023 16:02 Uhr Windenergie von der Nordsee soll über Stromtrassen auch im Süden Deutschlands ankommen. In Meppen startet nun der Bau einer neuen Trasse - laut Netzbetreiber eine "Hauptschlagader der Energiewende".

Die 300 Kilometer lange Gleichstromverbindung soll zwei Gigawatt an Windstrom von Emden ins Ruhrgebiet transportieren. "Die Übertragungsleistung entspricht zwei Atomkraftwerken oder dem Verbrauch von zwei Millionen Haushalten", sagt Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Er sieht die neue Trasse "A-Nord" als wesentlichen Beitrag für Niedersachsens Weg zum Energiewendeland Nummer Eins. Meyer wird am Montag gemeinsam mit Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) zum symbolischen Spatenstich nach Meppen kommen. Ebenfalls angekündigt ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

VIDEO: Energiewende: Strommasten bauen für Leitungen in luftiger Höhe (21.06.2023) (3 Min)

"A-Nord": Neue Trasse soll 2027 in Betrieb gehen

Die "A-Nord" soll auf der gesamten Länge als Erdkabel verlegt werden. Die Stromkabel werden in zwei separaten Gräben geführt. 2027 soll die neue Trasse in Betrieb gehen. Allein die Kosten für die Tiefbauarbeiten sollen laut Netzbetreiber Amprion 1,5 Milliarden Euro betragen. Besonders an der Stromtrasse ist, dass der Bau starten kann, obwohl das nötige Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das hat die Bundesnetzagentur durchgewunken. Bundeswirtschaftsminister Habeck will damit Tempo in die Energiewende bringen.

Strom über das Rheinland nach Baden-Württemberg

Die Verbindung ist ein Teil des sogenannten Korridor A. Dabei soll Windstrom aus Emden über Meerbusch-Osterath (NRW) und über eine weitere geplante Leitung soll bis nach Philippsburg (Baden-Württemberg) gebracht werden. Der Strom wird in Hochspannungs-Gleichstrom-Technik übertragen. Dieses Verfahren ist laut Amprion ideal, um große Energiemengen mit geringen Verlusten über große Entfernungen zu transportieren. Am Startpunkt der "A-Nord" in Emden sowie am Zielpunkt in Osterath ist dafür jeweils eine Konverter-Station geplant.

