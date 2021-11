Stand: 26.11.2021 09:00 Uhr Streit um Hotel: OVG gibt Stadt Osnabrück recht

Im Streit um ein nicht fertiggestelltes Hotel in einem Osnabrücker Naherholungsgebiet hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg der Stadt rechtgegeben. Der Hotelrohbau am Rubbenbruchsee müsse abgerissen werden, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss. Die Stadt hatte den Abriss vor fünf Jahren verfügt und im Frühjahr ein Zwangsgeld angedroht, falls das Gebäude nicht im Sommer abgerissen werde. In einem ersten Verfahren gegen den Abriss hatte der Kläger 2019 seine Klage zurückgenommen und danach der Stadt das Gebäude für einen Bagatellbetrag angeboten.

