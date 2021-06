Stand: 24.06.2021 11:25 Uhr Streit in Bad Bentheim: 22-Jähriger bedroht Mann mit Messer

Die Polizei in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) ermittelt gegen einen 22-Jährigen, der einen Mann mit einem Messer bedroht haben soll. Der Grund ist nach Angaben der Bundespolizei eher banal: Das 27-jährige Opfer und der 22-jährige Tatverdächtige sowie dessen Begleiter begegneten sich am Mittwochnachmittag im Personentunnel des Hauptbahnhofs. Nachdem sie direkt aufeinander zuliefen und keiner der Beteiligten ausweichen wollte, kam es zum Disput und der 22-Jährige zog plötzlich ein Messer, so die Bundespolizei. Der 27-Jährige rannte davon und rief laut um Hilfe. Ein Zeuge des Vorfalls setzte einen Notruf ab, Bundespolizisten konnten den 22-Jährigen und dessen 27-jährigen Begleiter kurz vor dem Verlassen des Bahnhofsgebäudes stellen und vorläufig festnehmen. Das Messer wurde in einem Blumenkübel gefunden, der 22-Jährige hatte den Angaben zufolge noch schnell versucht, es dort zu verstecken. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

