Stiko-Empfehlung: Niedersachsen unterstützt Kreuzimpfung Stand: 02.07.2021 14:59 Uhr Menschen, die bereits einmal mit AstraZeneca geimpft worden sind, sollen bei ihrer Zweitimpfung Biontech oder Moderna erhalten - so die Empfehlung der Stiko. Was bedeutet das für Niedersachsen?

Auf diese Weise will die Ständige Impfkommission (Stiko) auf die ansteckendere Delta-Variante des Corona-Virus reagieren. Der Bund und die Länder würden die Empfehlung unterstützen, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitagmittag. Es sei ausreichend Impfstoff vorhanden, um diese Empfehlung umzusetzen. Auch das Land Niedersachsen will reagieren, wie das Gesundheitsministerium in Hannover dem NDR in Niedersachsen bestätigte. "Wir werden reagieren", sagt der Sprecher des Sozialministeriums, Oliver Grimm. Die Impfzentren würden das so bald wie möglich umsetzen. Es sei genug Impfstoff für die Strategie da. Die Impfkampagne werde sich dadurch nicht verzögern, so Grimm.

Logistik muss umgeplant werden - Impfhotline überlastet

Das muss allerdings auch organisiert werden, zumal die Empfehlung der Impfkommission für viele überraschend kam. Hinter den Kulissen gebe es eine Menge Arbeit, so Grimm. Die Logistik müsse umgeplant werden. Am Vormittag war die Impfhotline des Landes überlastet, weil offenbar viele Menschen Fragen haben. Die Zweitimpfung mit einem mRNA-Vakzin ist laut Stiko unabhängig vom Alter.

Videos 1 Min Bramsche: Impfaktion auf Wochenmarkt kommt gut an Bereits am Vormittag warteten laut dem Malteser Hilfsdienst rund 450 Menschen auf eine Impfung mit Biontech-Wirkstoff. 1 Min

Spahn: Kreuzimpfung wirksamer als zweimal AstraZeneca

Bundesminister Spahn wies darauf hin, dass eine solche Kreuzimpfung einen hohen Schutz bietet. Sie sei auch wirksamer vor einer Corona-Infektion als eine zweimalige Verabreichung von AstraZeneca. Bei der Kreuzimpfung kann nach Auffassung der Stiko auch der zeitliche Abstand zwischen beiden Dosen verkürzt werden. Die Experten raten zu einem mindestens vierwöchigen Abstand, bei zweimaliger Verabreichung von AstraZeneca bleibt es bei den bisherigen neun bis zwölf Wochen.

KVN: Wenige Infos könnten Menschen verunsichern

Der Kassenärzteverband Niedersachsen (KVN) reagierte laut dem NDR in Niedersachsen überrascht. Es habe keine Anzeichen gegeben, dass die Stiko eine solche Empfehlung aussprechen würde, sagt Sprecher Detlef Haffke. Für die Ärzte gebe es jetzt viel zu organisieren. Die KVN bespricht sich derzeit, was sie den Ärzten empfehlen will. Laut Haffke gebe es zu wenig Infos, das könne viele Menschen verunsichern. Vor allem die, die schon doppelt geimpft seien.

In Bramsche sorgte die Empfehlung der Stiko zur Kreuzimpfung noch für einen zusätzlichen Andrang. Dort standen 600 Impfdosen Biontech für Personen ab zwölf Jahre ohne vorherige Terminvergabe bereit.

