Stiftung Opferhilfe feiert 20-jähriges Bestehen in Osnabrück

Die Stiftung Opferhilfe in Niedersachsen hat seit der Gründung vor 20 Jahren 7,5 Millionen Euro Unterstützung vergeben. Diese Zahl hat die Stiftung zum 20-jährigen Bestehen bei einem Festakt in Osnabrück genannt. Demnach habe an etwa 30.000 Menschen Geld ausgezahlt werden können. Die Stiftung kümmert sich um Opfer von Straftaten, berät sie und unterstützt sie finanziell. Das Geld stammt aus Spenden sowie aus Geldauflagen, die Gerichte verhängen.

