Stiftung Opferhilfe: Fachleute beraten über Opferschutz Stand: 06.10.2021 14:32 Uhr Seit ihrer Gründung vor 20 Jahren hat die Stiftung Opferhilfe in Niedersachsen 7,5 Millionen Euro Unterstützung vergeben. Heute treffen sich Fachleute, um über besseren Opferschutz zu diskutieren.

Viele von ihnen arbeiten in Beratungsstellen, in der Justiz oder der Forschung. Es sei besonders wichtig, den Opfern sehr schnell Hilfe anzubieten, sagte Landesjustizministerin Barbara Havliza (CDU) bei dem Kongress in Osnabrück. "Es geht darum, dass man professionell auf möglichst ganz kurzem und schnellem Wege Opfer bei dem unterstützt, was sie nun verarbeiten müssen." Opfer seien schnell traumatisiert und fühlten sich allein gelassen.

2.400 Opfer suchen jährlich Hilfe

Die Stiftung kümmert sich um Opfer von Straftaten, berät sie und unterstützt sie finanziell. Dazu zählen zum Beispiel Opfer von Stalking oder häuslicher Gewalt. 2.400 Opfer suchen jährlich Hilfe. An rund 30.000 Menschen wurde bereits Geld ausgezahlt worden, wie es beim Festakt am Dienstag hieß. Das Geld stammt aus Spenden sowie aus Geldauflagen, die Gerichte verhängen.

