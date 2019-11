Stand: 03.11.2019 06:41 Uhr

Stichwahl: Wer wird Vechtas neuer Bürgermeister?

Der erste Wahlgang hat kein Ergebnis gebracht - nun steht in Vechta heute die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters an. Wer macht das Rennen? Die Menschen in der Stadt können für Kristian Kater (Bürgerbündnis Vechta) oder Heribert Mählmann (parteiloser Kandidat der CDU) stimmen. Kater hatte bei der ersten Abstimmung ordentlich vorgelegt, doch reichte es mit 45,36 Prozent nicht für die notwendige absolute Mehrheit. Sein Konkurrent Mählmann kam auf 29,56 Prozent.

CDU hatte Mehrheit im Rat verloren

Dass bei einer Bürgermeisterwahl in Vechta keiner der Kandidaten gleich die absolute Mehrheit erringen konnte, das war in der Stadt noch nie vorgekommen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Vechta galt über Jahrzehnte als Hochburg der CDU. Doch im Vorfeld der Wahl waren vier Ratsherren aus der Christdemokraten-Fraktion ausgeschert und hatten unter dem Namen Vechtaer Christdemokraten (VCD) ihre eigene Gruppe gegründet. In der Folge verlor CDU ihre Mehrheit im Rat.

Aus den Reihen der VCD ging Finanzwirt Claus Dalinghaus in die Bürgermeisterwahl. Der kam auf 25,1 Prozent der Stimmen. Die CDU selbst hatte mit Mählmann, dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden des Caritas-Sozialwerks, einen parteilosen Kandidaten aufgestellt. Für ein Bürgerbündnis aus mehreren Parteien (SPD, Wir für Vechta, FDP und Grüne Jugend) will Betriebswirt Kater ins Rathaus einziehen. Er selbst gehört der SPD an.

Lies würdigt alten Bürgermeister Gels

Der bisherige Bürgermeister Helmut Gels (CDU) trat aus Altersgründen nicht wieder zur Wahl an. Er wurde am Dienstag feierlich verabschiedet. Mehr als 200 Ehrengäste, darunter viele Abgeordnete und Bürgermeister der Region sowie der Weihbischof für das Oldenburger Land, Wilfried Theising, kamen nach Vechta. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) würdigte Gels: In dessen Amtszeit habe Vechta nicht nur seine Wirtschaftskraft gesteigert, sondern auch 11.000 neue Einwohner hinbekommen, sagte Lies.

