Sternsinger treffen sich zum Auftakt in Osnabrück

Die Stadt Osnabrück richtet am Sonnabend das bundesweite Auftakttreffen der Sternsinger aus. Jedes Jahr bringen Mädchen und Jungen rund um den Dreikönigstag am 6. Januar Segenswünsche von Haus zu Haus. Dabei schreiben sie mit Kreide das Zeichen "20*C+M+B+20" an die Türen: Die Abkürzung für den Segen "Christus mansionem benedicat", der übersetzt "Christus segne dieses Haus" bedeutet.

Workshops und Sternsingerzug

Das Leitwort der Sternsinger lautet in diesem Jahr "Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit". In Osnabrück werden zu der Aktion, die mittlerweile das 62. Mal stattfindet, 2.000 Sternsinger erwartet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Für die Mädchen und Jungen finden Workshops zum Aktionsthema Frieden, ein Sternsingerzug durch die Innenstadt und vier parallele Gottesdienste statt.

Bereits mehr als eine Milliarde Euro gesammelt

Die Tradition des Dreikönigssingens gibt es bereits seit 1959. Seitdem haben Sternsinger über eine Milliarde Euro für Projekte für Not leidende Mädchen und Jungen in aller Welt gesammelt. Damit haben sie die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder geschaffen. Organisator ist unter anderem das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Der bundesweite Auftakt findet jedes Jahr in einem anderen Bistum statt. Osnabrück war zuletzt vor 19 Jahren an der Reihe.

