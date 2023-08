Stand: 18.08.2023 07:15 Uhr Osnabrücker Sternsinger sammeln 1,3 Millionen Euro Spenden

Die Sternsinger haben im Bistum Osnabrück gut 1,3 Millionen Euro gesammelt. Das sind rund 270.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Das teilte das Bistum auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mit. Dies liege auch daran, dass die Aktion erstmals wieder ohne Corona-Auflagen stattfand, so ein Sprecher. So konnten mehrere tausend Kinder und Jugendliche ganz wie früher als Kaspar, Melchior und Balthasar verkleidet persönlich von Haus zu Haus ziehen. Bundesweit wurden rund 45,5 Millionen Euro für notleidende Kinder in aller Welt gesammelt. Das sind rund sieben Millionen Euro mehr als in den beiden Corona-Jahren.

