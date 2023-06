Stand: 29.06.2023 10:36 Uhr Steinfeld: Entscheidung über Biogasanlage von Shell vertagt

Der Energiekonzern Shell muss sich mit seinen Plänen für eine Biogasanlage in der Gemeinde Steinfeld (Landkreis Vechta) noch gedulden. Der Steinfelder Rat hat am Mittwochabend einen entsprechenden Beschluss vertagt. Ursprünglich sollte es darum gehen, den Flächennutzungsplan zu ändern und einen Bebauungsplan aufzustellen. Die CDU-Fraktion beantragte, die Punkte zu der Biomethangasanlage von der Tagesordnung zu streichen. Dieser Antrag wurde mit deutlicher Mehrheit angenommen. Die Pläne von Shell polarisieren: Im Vorfeld der Sitzung hatte es in der Gemeinde eine Unterschriftensammlung gegeben mit dem Ziel, den Beschluss zu vertagen. CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Harpenau sagt, man wolle vor einer Entscheidung versuchen, noch mehr Menschen von dem Vorhaben zu überzeugen. Spätestens in der nächsten Ratssitzung im September müsse es dann aber einen Beschluss geben, so Harpenau.

