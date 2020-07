Stand: 27.07.2020 15:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Steine auf Autos geworfen? 32-Jähriger in U-Haft

Das Amtsgericht Osnabrück hat am Montag Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Mann wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erlassen. Er soll am Sonnabend im Bissendorfer Ortsteil Wissingen (Landkreis Osnabrück) mit Schottersteinen nach Autos geworfen haben. Ein Wagen wurde dabei beschädigt. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat gegen den 32-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren eingeleitet. Noch in dieser Woche soll ein Urteil gesprochen werden.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Osnabrück NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.07.2020 | 15:30 Uhr