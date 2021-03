Stand: 25.03.2021 14:48 Uhr Start für neues Testzentrum für E-Auto-Batterien

In Salzbergen im Emsland ist am Donnerstag der erste Bauabschnitt für ein Batterie-Testzentrum eröffnet worden. Der Betreiber ISP Salzbergen investiert eigenen Angaben zufolge 60 Millionen Euro. Der erste Bauabschnitt beinhalte zwölf Pack- und 20 Modulprüfstände sowie 78 Simulatoren für Elektroauto-Batterien. Bislang testet ISP Kraft- und Schmierstoffe für Motoren und Fahrzeuge. Mit der Investition wolle sein Unternehmen die Verkehrswende weiter vorantreiben, sagte Tono Nasch, geschäftsführender Gesellschafter. Das Unternehmen hat 250 Mitarbeiter in Salzbergen, Frankreich und China.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.03.2021 | 15:00 Uhr