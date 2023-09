Stand: 12.09.2023 06:35 Uhr Starkregen im Raum Osnabrück: Mann bei Autounfall schwer verletzt

Starkregen und Gewitter haben in der Nacht zu Dienstag im Raum Osnabrück-Emsland nur geringen Schaden angerichtet. Größere Einsätze habe es nicht gegeben, so die Rettungsleitstellen in Osnabrück und Meppen. Auf der A1 Richtung Bremen zwischen Osnabrück-Nord und Bramsche verunglückte gegen vier Uhr allerdings ein Autofahrer wegen Aquaplaning. Der 58-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Er schwebt den Angaben zufolge nicht in Lebensgefahr.

