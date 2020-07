Stand: 27.07.2020 09:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Standorte von Autozulieferer ZF bleiben erhalten

Deutschlands drittgrößter Autozulieferer ZF hat mit Betriebsrat und Gewerkschaften vereinbart, dass alle Standorte des Konzerns bis Ende 2022 erhalten bleiben sollen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wurden nach Unternehmensangaben auch betriebsbedingte Kündigungen bis dahin ausgeschlossen. Zudem wurde vereinbart, dass alle Auszubildenden unbefristet übernommen werden und die Anzahl der Lehrstellen auf dem heutigen Niveau erhalten bleibt.

Beschäftigte müssen auf Sonderbetrag verzichten

In fünf Standorten rund um den Dümmer in Damme (Landkreis Vechta), Diepholz, Wagenfeld und Lemförde (alle Landkreis Diepholz) sowie Dielingen (Nordrhein-Westfalen) arbeiten rund 4.000 Beschäftigte. Sie müssen im Gegenzug auf einen Sonderbetrag von 400 Euro verzichten, der in diesem Monat ausgezahlt werden sollte. Nach Ende der Kurzarbeit soll außerdem die Arbeitszeit der ZF-Beschäftigen um bis zu 20 Prozent verringert werden können.

