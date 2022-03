Stand: 14.03.2022 11:46 Uhr Stallausrüster bringt Ukrainer in den Landkreis Vechta

Der international tätige Stallausrüster Big Dutchman aus Calveslage bei Vechta hat mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien aus der Ukraine in Sicherheit gebracht. Das erklärte ein Firmensprecher auf Anfrage. Man habe vor allem Frauen und Kinder an der polnischen Grenze abgeholt. Einige von ihnen seien mittlerweile auch im Raum Vechta untergebracht worden. Das Unternehmen wolle helfen, dass sie dort bis auf Weiteres versorgt werden. Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens seien sowohl in der Ukraine als auch in Russland mittlerweile weitgehend zum Erliegen gekommen, so der Sprecher. Dennoch liefen die Gehälter zunächst weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.03.2022 | 13:30 Uhr