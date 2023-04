Stand: 03.04.2023 07:02 Uhr Stall in Alfhausen abgebrannt - Feuerwehr rettet etliche Tiere

Ein Brand in einem Stall in Alfhausen (Landkreis Osnabrück) hat in der Nacht zu Montag zu einem Großeinsatz geführt. Wie die Polizei mitteilte, rettete die Feuerwehr zahlreiche Hühner, Gänse, Kaninchen und Meerschweinchen aus dem brennenden Gebäude. Es konnten aber nicht alle Tiere rechtzeitig herausgeholt werden. Die Löscharbeiten dauerten am Montagmorgen weiter an. Die Bundesstraße 68 musste bis in die frühen Morgenstunden gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

VIDEO: Stallbrand in Alfhausen: Feuerwehr rettet Tiere vor Feuer (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.04.2023 | 06:30 Uhr