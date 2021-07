Stall brennt in Bramsche - hunderte Schweine verendet Stand: 28.07.2021 14:24 Uhr Auf einem Bauernhof in Bramsche (Landkreis Osnabrück) brennt seit heute Vormittag ein Schweinestall. Mehrere hundert Tiere sind dort verendet.

Laut Polizei ist das Feuer gegen halb elf am Mittwoch ausgebrochen. Als die Feuerwehr alarmiert wurde, stand der Stall bereits in Flammen. Wenig später stürzte das Dach des Gebäudes ein. Insgesamt waren etwa 1.500 Schweine in dem Gebäude, einige hundert konnten sich ins Freie retten und werden jetzt vom Veterinäramt untersucht.

Löscharbeiten dauern an

Die Feuerwehr versucht derzeit mit einem Großaufgebot, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch mehrere Stunden. Der Verkehr auf der angrenzenden Autobahn A1 ist dadurch allerdings nicht beeinträchtigt.

