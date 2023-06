Stand: 29.06.2023 07:03 Uhr Stadtwerke Osnabrück machen Minus von 4,5 Millionen Euro

Die Stadtwerke Osnabrück haben das vergangene Jahr mit einem Minus von 4,5 Millionen Euro abgeschlossen. Darüber hat das Unternehmen am Mittwochabend den Stadtrat informiert. Gründe für das negative Ergebnis sind demnach vor allem Fehler beim Einkauf von Strom und Gas, als die Energiepreise gerade explodiert waren. Außerdem habe die Direktvermarktung von Wind- und Sonnenenergie große Verluste eingebracht. Aus diesen Fehlern hätten die Stadtwerke gelernt, sagte Vorstand Stefan Grützmacher. Deswegen sei das Minus deutlich geringer als noch im vorherigen Geschäftsjahr. Damals habe das Minus bei 16,9 Millionen Euro gelegen. Unterstützt wurde das Unternehmen von der Stadt Osnabrück als Eigentümerin - mit vielen Millionen Euro. Die will die Stadt auch dieses Jahr zuschießen, so Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU). Dadurch sollen die Stadtwerke wieder die schwarze Null erreichen.

