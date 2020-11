Stadtbibliothek Nordhorn bietet kontaktlose Ausleihe an

Die Stadtbibliothek Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) bietet ab sofort eine kontaktlose Ausleihe an. Bürger können sich über das Internet die gewünschten Bücher und Spiele aussuchen und sie per Telefon oder E-Mail bestellen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Zu einem festgelegten Zeitpunkt können die Bücher dann in der Bibliothek abgeholt werden, ohne dass sich Ausleiher und Mitarbeiter begegnen. Wegen der Coronabeschränkungen ist die Stadtbibliothek bis Ende November für Besucher geschlossen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min