Stand: 20.12.2021 10:28 Uhr Stadt und Landkreis Osnabrück impfen Kinder zentral

Stadt und Landkreis Osnabrück starten heute zentrale Corona-Impfzentren für Kinder. Ein Impfzentrum öffnet am christlichen Kinderhospital in Osnabrück, die anderen in Melle und Bersenbrück. Geimpft werden könnten alle Kinder zwischen fünf und elf Jahren, teilten Stadt und Landkreis mit. Mit dem Impfzentrum in Osnabrück solle eine mögliche Überlastung der Kinderärztinnen und -ärzte vermieden werden, sagte ein Leitender Arzt. Geimpft wird mit dem Wirkstoff von Biontech. Im Landkreis Osnabrück wird im Gymnasium Bersenbrück und in den Berufsbildenden Schulen in Melle geimpft. Für alle Standorte ist eine vorherige Anmeldung über die Impfportale nötig. Sollten die Termine vergeben sein, würden neue eingestellt, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.12.2021 | 09:30 Uhr