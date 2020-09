Stand: 23.09.2020 13:44 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Stadt Osnabrück reaktiviert Corona-Krisenstab

Heute Nachmittag tritt in Osnabrück erstmals seit Juni wieder ein Corona-Krisenstab zusammen. Ein Stadtsprecher kündigte eine vorbereitende Sitzung in kleiner Runde an. Diese könne bei Auftreten mehrere Infektionsherde zeitnah reagieren. Derzeit ist die Stadt von einem erhöhten Infektionsaufkommen betroffen. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei einem Wert von 31 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnern - der zweithöchste Wert in Niedersachsen nach dem Landkreis Cloppenburg.

Erhöhter Informationsbedarf in der Bevölkerung

Der Sprecher erklärte, dass die Stadt neben den Infektionswerten zuletzt einen erhöhten Informationsbedarf in der Bevölkerung festgestellt habe. Die Nachfragen betrafen beispielsweise Corona-Tests an Schulen und Zuschauerkapazitäten bei Heimspielen von Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück. "Solche Fragen können am besten im Krisenstab besprochen werden", sagte der Stadtsprecher.

