Stand: 10.02.2021 11:02 Uhr Stadt Osnabrück plant Gedenken an Corona-Opfer

In der Stadt Osnabrück soll an die Opfer der Corona-Pandemie erinnert werden. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, ist für den 18. April auf dem Platz vor dem Rathaus eine Gedenkveranstaltung geplant. Das wurde am Dienstagabend bei der Ratssitzung bekannt gegeben. Der Osnabrücker Künstler Volker-Johannes Trieb wird dazu auf dem Platz ein Mahnmal errichten. Für jeden Verstorbenen soll eine Baumscheibe mit einer Kerze aufgestellt werden. Die Stadtverwaltung soll außerdem prüfen, wo in Osnabrück Gedenkorte für die Opfer der Corona-Pandemie entstehen könnten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.02.2021 | 09:30 Uhr