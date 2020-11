Stand: 04.11.2020 08:05 Uhr Stadt Osnabrück greift Flughafen unter die Arme

Die Stadt Osnabrück will den Flughafen Münster-Osnabrück wegen der Corona-Krise in den kommenden beiden Jahren finanziell unterstützen. Der Rat beschloss am Dienstagabend, dass der Flughafen insgesamt rund 3,5 Millionen Euro bekommen soll. Die Grünen waren dagegen. Sie forderten, das Geld nur zu zahlen, wenn zugleich Alternativen für den Flughafen geprüft würden. Der Flughafen Münster-Osnabrück rechnet wegen der Corona-Pandemie für die Jahre 2020 und 2021 mit Ausfällen von insgesamt rund zehn Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.11.2020 | 07:30 Uhr