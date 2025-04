Stand: 01.04.2025 07:11 Uhr Stadt Lingen arbeitet NS-Vergangenheit mit neuem Buch auf

Die Stadt Lingen hat ein neues Buch zur Aufarbeitung ihrer NS-Geschichte vorgestellt. In dem knapp 500-seitigen Sammelband werde erstmals die Zeit zwischen 1933 und 1945 dargestellt und aufgearbeitet, heißt es in einer Mitteilung. Das Buch beschäftigt sich unter anderem mit der Verfolgung von Minderheiten und den Auswirkungen des Krieges auf die Lingener Stadtgesellschaft. Die Initiative zur Veröffentlichung ging auf einen Impuls des Forums "Juden-Christen Altkreis Lingen e. V." aus dem Jahr 2017 zurück, so Oberbürgermeister Dieter Krone (parteilos). Mit dem Buch schließe man eine lange bestehende Forschungslücke und schaffe einen Meilenstein in der Erinnerungskultur der Stadt Lingen.

Weitere Informationen Was Fußball heute noch mit Zwangsarbeitslagern der Nazis zu tun hat Ein Osnabrücker Projekt deckt deutschlandweit NS-Zwangsarbeit auf Fußballplätzen auf. Welche Orte sind betroffen? mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min