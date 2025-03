Stand: 04.03.2025 08:00 Uhr Staatsschutz ermittelt: Burgmauer in Bad Bentheim beschmiert

Unbekannte haben die Burgmauer in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) mit verfassungswidrigen Schriftzügen und Symbolen in schwarzer Farbe beschmiert. Nach Polizeiangaben handelt es sich um rechtes Gedankengut und rechtsextreme Sprüche. Sie sollen in der Zeit vom 17. bis zum 24. Februar an die Mauer geschmiert worden sein. Die Polizei hat den Staatsschutz in Lingen eingeschaltet, weil Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen verwendet worden seien. Es werde zudem geprüft, ob die Taten mit ähnlichen Schmierereien auf einem Spielplatz in Bad Bentheim zusammenhängen.

Was macht der Polizeiliche Staatsschutz? Der Staatsschutz in Deutschland wird von Verfassungsschutz, Geheimdiensten und der Polizei übernommen. Aufgabe des Polizeilichen Staatsschutzes ist die Bekämpfung politisch motivierter Kriminalität. Als politisch motiviert gilt eine Tat, wenn jemand zum Beispiel wegen seiner politischen Einstellung, Nationalität, Hautfarbe oder Religion zum Opfer wird.

