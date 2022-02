Stand: 16.02.2022 08:14 Uhr Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt wegen illegaler Mülldeponie

Im Fall von illegalen Mülldeponien hat das Gewerbeaufsichtsamt in Osnabrück jetzt die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Dabei geht es um eine Deponie in Bad Essen (Landkreis Osnabrück). Das geht aus Recherchen des NDR Magazins Panorama drei hervor. /fernsehen/screenshot1285130_v-contentxl.jpgDort soll der Betreiber sein Gelände unzulässig erweitert haben, um Bauschutt zu lagern. Auch in Bad Zwischenahn im Ammerland und in Großenkneten im Kreis Oldenburg laufen Verfahren gegen Betreiber von Mülldeponien. Insgesamt gibt es demnach 32 illegale Müll- Deponien in Niedersachsen. In den meisten Fällen werden illegal Bauabfälle, aber auch Plastik oder alte Autoreifen gelagert.

VIDEO: Illegale Müllhalden: Behörden häufig machtlos (8 Min)

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.02.2022 | 07:00 Uhr