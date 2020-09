Stand: 23.09.2020 14:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sprengungen: OLB Lathen ersetzt Automaten nicht

Nachdem ein drittes Mal ein Geldautomat der OLB in Lathen (Landkreis Emsland) gesprengt worden ist, wird in der Filiale kein Bargeld mehr am Automaten ausgezahlt. Das teilte die Oldenburgische Landesbank mit, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Kunden werden demnach weiterhin in der Filiale betreut und beraten. Die Geldautomaten der OLB Lathen waren Ende 2015, 2018 und in diesem August mit Gas und Sprengstoff zerstört worden. Dieses Vorgehen gefährde die Menschen, die über der Bank wohnten, so ein OLB Sprecher. Man wolle deshalb kein Risiko mehr eingehen.

