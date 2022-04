Stand: 14.04.2022 09:11 Uhr Sporthalle in Bramsche durch Feuer zerstört

In Bramsche im Landkreis Osnabrück ist in der Nacht zu Donnerstag eine Sporthalle niedergebrannt. Laut Polizei mussten angrenzende Wohnhäuser sicherheitshalber evakuiert werden. Zwölf Menschen wurden in einem Vereinsheim untergebracht. Es sei niemand verletzt worden. Anwohner im Bramscher Stadtteil Engter wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache ist unklar. Ein weiteres Feuer gab es in der Nacht in Spelle. Betroffen war die Lagerhalle eines Straßenbauunternehmens.

