Sportboom im Emsland: Vereine haben immer mehr Mitglieder

Im Emsland treiben immer mehr Menschen Sport im Verein. Nach Angaben des Kreissportbundes sind es aktuell mehr als 125.000 Mitglieder, die in 330 Vereinen organisiert sind. Das sei ein Plus von mehr als drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit so vielen Vereinsmitgliedern habe man erst für das Jahr 2030 gerechnet, so ein Sprecher des Kreissportbundes. Es sei ein echter Sportboom. Die beliebtesten Sportarten im Emsland sind demnach Fußball, Turnen und Tennis. Aber auch Spartenbereiche wie Darts und Boule konnten Aktive hinzugewinnen. Der größte Sportverein im Emsland ist der TV Papenburg.

