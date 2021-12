Stand: 29.12.2021 15:40 Uhr Spinne kriecht aus Bananenkiste und beißt Mann

Eine mehr als unangenehme Überraschung hat ein Mann in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) erlebt. Wie die Polizei mitteilte, packte er am Mittwochnachmittag Bananenkisten um. Aus einem der Kartons kroch eine Spinne - und biss den Mitarbeiter ins Handgelenk. Der Mann soll ersten Informationen zufolge ins Krankenhaus gekommen sein. Über die Schwere der Verletzung wurde zunächst nichts bekannt. Laut Polizei ist unklar, um was für eine Spinne es sich handelt, denn das Tier verschwand. Die Filiale sei geräumt und ein Kammerjäger gerufen worden. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei seien vor Ort.

