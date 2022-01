Spelle-Venhaus: Feuerwehr rettet leckgeschlagenes Schiff Stand: 25.01.2022 12:00 Uhr Im Hafen von Spelle-Venhaus ist ein Schiff leckgeschlagen. Es ist unbeladen - hat aber 700 Liter Diesel im Tank. Die Feuerwehr konnte einen Untergang verhindern.

Aus bisher ungeklärter Ursache war nach Angaben der Polizei Wasser in den vorderen Bereich des 90 Meter langen Gütermotorschiffes eingedrungen. Dadurch sei das Schiff in Schieflage geraten - und drohte zu sinken. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab und verhinderte so, dass das Schiff unterging. Da Öl aus dem Schiff austrat, richtete die Feuerwehr eine Barriere ein. Der Dortmund-Ems-Kanal wurde sicherheitshalber für den Schiffsverkehr gesperrt. Durch ihren schnellen Einsatz habe die Feuerwehr größere Umweltschäden verhindern können, so die Polizei. Personen sind laut Polizei nicht in Gefahr.

Taucher sollen Ursache des Lecks ermitteln

Unklar ist derzeit noch, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Nach Angaben der Polizei war es dem Kapitän trotz des Lecks noch gelungen, im Hafen Spelle-Venhaus an der Landesgrenze von Niedersachsen zu Nordrhein-Westfalen am Kai festzumachen. Taucher sollen nun ermitteln, warum es leckgeschlagen ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.01.2022 | 15:00 Uhr