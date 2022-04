Stand: 17.04.2022 12:07 Uhr Spelle: Siebenjähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Spelle im Landkreis Emsland ist am Sonnabend ein Kind bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben befuhr der Siebenjährige am Nachmittag mit seinem Fahrrad einen Verbindungsweg in Richtung Telemannstraße. Als der Junge in die Schumannstraße fuhr, konnte eine aus Richtung Haydnstraße kommende 41-jährige Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

