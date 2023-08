Stand: 28.08.2023 08:04 Uhr Spaziergänger finden sechs Schlangen in zwei Wochen

In Dersum (Landkreis Emsland) haben Spaziergänger zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen Schlangen entdeckt. Zuletzt wurde die Feuerwehr am Sonntagnachmittag alarmiert - da wurden vier Würgeschlangen gefunden. Die Einsatzkräfte hätten die Schlangen eingefangen und in den Tierpark Nordhorn gebracht, sagte Feuerwehrsprecher Jens Sievers. Seit dem 19. August sind damit insgesamt sechs Schlangen gefunden worden. Die Polizei ermittelt, woher die Reptilien kommen. Möglicherweise werde auch mit den Tierärzten in der Region gesprochen, erklärte ein Polizeisprecher.

