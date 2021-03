Stand: 08.03.2021 08:32 Uhr Spaziergänger entdecken versteckte Waffen im Wald bei Hagen

Drei junge Männer haben Ende Februar in einem Waldstück in Hagen (Landkreis Osnabrück) ein kleines illegales Waffenlager entdeckt. Jetzt ermittelt die Polizei in Osnabrück und Georgsmarienhütte. Erste Spuren wurden bereits gesichert und an das Landeskriminalamt weitergegeben, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. In einem vergrabenen Plastikfass lagen demnach eine Kalaschnikow, eine weitere Langwaffe und 1.400 Schuss Munition. Es gebe keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund, so ein Polizeisprecher. Zuerst hatte "Der Spiegel" über das illegale Waffenlager in Hagen am Teutoburger Wald berichtet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.03.2021 | 08:30 Uhr