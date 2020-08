Stand: 03.08.2020 09:54 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sparkassenstiftung zeichnet Museumsquartier aus

Das Museumsquartier MQ4 in Osnabrück erhält den mit 15.000 Euro dotierten Museumspreis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung. Ausgezeichnet werde in diesem Jahr der gelungene Zusammenschluss des Felix-Nussbaum-Hauses, des Kulturgeschichtlichen Museums, der Villa Schlikker und des Akzisehauses unter dem Leitthema Frieden, heißt es in einer Mitteilung der Jury. Es werde ein Bewusstsein für das übergeordnete Thema geschaffen. Das Preisgeld ist zweckgebunden und für ein Projekt des Museumsquartiers zu verwenden. Der Museumspreis des hbs kulturfonds der Sparkassenstiftung wird alle zwei Jahre vergeben.

