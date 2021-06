Stand: 02.06.2021 09:19 Uhr Spahnharrenstätte ab Donnerstag wieder an Verkehr angebunden

Seit fast zwei Jahren wird in Spahnharrenstätte in der Samtgemeinde Sögel die Hauptdurchgangsstraße saniert - der ganze Ort ist seitdem verkehrstechnisch abgeschnitten. Am Donnerstag um 11 Uhr wird die Kreisstraße offiziell freigegeben. Die Sanierung hat rund 2,7 Millionen Euro gekostet.

