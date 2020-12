Stand: 01.12.2020 10:09 Uhr Sozialbetrug: Knapp vier Jahre Haft für Ehepaar aus Werlte

Ein Ehepaar aus dem emsländischen Werlte muss wegen Sozialbetrugs fast vier Jahre ins Gefängnis. Das hat das Landgericht Osnabrück in einem Berufungsprozess entschieden. Demnach haben die Eheleute jahrelang Hartz IV von der Gemeinde bezogen, obwohl sie das gar nicht nötig hatten. So habe der Ehemann verschwiegen, dass er über ein Depot bei einer Schweizer Bank verfügte - mit Werten von rund 150.000 Euro. Eine sogenannte Steuer-CD mit Kundendaten aus der Schweiz ließ den Schwindel auffliegen. In einem ersten Prozess vor dem Amtsgericht Meppen war das Ehepaar 2017 freigesprochen worden, weil der Hauptermittler verstarb.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.12.2020 | 10:30 Uhr