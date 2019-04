Stand: 03.04.2019 13:47 Uhr

Sohn misshandelt: Fast vier Jahre Haft für Mutter

Das Landgericht Osnabrück hat eine Mutter aus Emsbüren (Landkreis Emsland) für die Misshandlung ihres Sohnes zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sie ihren heute 18 Jahre alten Sohn jahrelang geschlagen und gedemütigt hat. Ihr Ehemann, der Stiefvater des Jungen, soll nichts gegen die Misshandlungen unternommen haben. Er wurde vom Gericht verwarnt und muss 2.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Außerdem wurde er zu einer Bewährungsstrafe von 2.800 Euro verurteilt. Das Geld muss er nur dann zahlen, wenn er gegen die Bewährungsauflagen verstößt. Diese milde Strafe begründete das Gericht damit, dass eine große Boulevardzeitung ein Foto des Mannes vom Prozessauftakt unverpixelt veröffentlicht hatte. Laut Richterin wurde er damit "an den Pranger gestellt".

Richterin: Mutter handelte nicht böswillig

Der Mann habe nach 19 Jahren seinen Job verloren, so die Richterin. Außerdem habe er umziehen müssen, weil er sich in seinem Ort nicht mehr habe sehen lassen können. Das wirkte sich am Ende strafmildernd für ihn aus. Auch die Mutter kam mit einem relativ milden Urteil davon, die Höchststrafe wären für sie 15 Jahre gewesen. Die Richterin erklärte in der Urteilsbegründung, dass die 37-Jährige nicht böswillig gehandelt hat. Auch konnte ihr keine Persönlichkeitsstörung nachgewiesen werden. Die Richterin ging davon aus, dass sie in eine Überforderungsspirale geraten sei, aus der sie nicht herausgekommen sei. Strafmildernd wirkte sich laut Richterin zudem aus, dass die Mutter in ihrer Kindheit selbst Gewalterfahrungen gemacht hat.

Angeklagte gab anderen die Schuld

Bei der Urteilsbegründung weinte die Angeklagte. Die Richterin sagte, dass die 37-Jährige zwar ihre Taten bereue, aber nicht verstanden habe, was sie bei ihrem Sohn damit angerichtet habe. Zudem habe sie die Taten bagatellisiert und die Schuld auf andere geschoben. So habe sie gesagt, dass sie vom Jugendamt nicht genug Unterstützung erhalten habe.

Gericht glaubt allen Schilderungen des Sohnes

Der Sohn trat in dem Verfahren als Nebenkläger auf. Zum Schutz der Beteiligten fand das Verfahren weitgehend hinter verschlossenen Türen statt. Auch die Plädoyers wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten. Das hatten sowohl die Angeklagten als auch der Sohn beantragt. Weil es für ihn zu belastend gewesen wäre, seiner Mutter und seinem Stiefvater im Gericht gegenüberzutreten, wurden seine Aussagen per Video übertragen. Das Gericht glaubte den detaillierten Schilderungen des 18-Jährigen in vollem Umfang. Er musste unter anderem zu Hause Müllsäcke als Kleidung tragen und auf dem Boden schlafen. An Mahlzeiten durfte er nicht teilnehmen und das Badezimmer nicht benutzen.

