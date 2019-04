Stand: 03.04.2019 07:20 Uhr

Sohn jahrelang gequält: Urteil erwartet

Vor dem Landgericht Osnabrück soll heute das Urteil gegen ein Ehepaar aus Emsbüren (Landkreis Emsland) fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft der 37-jährigen Mutter vor, ihren Sohn jahrelang schwer misshandelt und gedemütigt zu haben. Der Stiefvater soll gegen die Misshandlungen nichts unternommen haben. Der Fall hatte im Herbst für Aufsehen gesorgt, weil das Jugendamt die Familie jahrelang betreut, aber keine Kindeswohlgefährdung festgestellt hatte.

Videos 04:14 Hallo Niedersachsen Misshandlung in Emsbüren: Wieso griff niemand ein? Hallo Niedersachsen Eine Mutter aus Emsbüren soll ihren Sohn über Jahre schwer misshandelt haben, in Kürze startet der Prozess gegen sie. Aber wie konnte das Verbrechen so lange unentdeckt bleiben? Video (04:14 min)

In Müllsäcke gekleidet, kein Bett, keine Toilette

Laut Anklage hat die Mutter ihren Sohn jahrelang geschlagen und gedemütigt. Er habe unter anderem zu Hause Müllsäcke tragen und auf dem Boden schlafen müssen. An Mahlzeiten durfte er nicht teilnehmen, das Badezimmer nicht benutzen. Zum Schutz der Beteiligten fand das Verfahren weitestgehend hinter verschlossenen Türen statt. Auch die Plädoyers wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten. Das hatten sowohl die Angeklagten als auch der mittlerweile 18-jährige Sohn so beantragt. Er tritt im Prozess als Nebenkläger auf. Seiner Mutter und seinem Stiefvater ist er im Gericht aber nicht gegenübergetreten. Seine Aussage wurde stattdessen per Video übertragen.

Weitere Informationen Sohn gequält und misshandelt: Ehepaar vor Gericht Martina S. soll ihren jugendlichen Sohn in Emsbüren schwer misshandelt und erniedrigt haben. Der Stiefvater soll nichts dagegen getan haben. Das Paar muss sich nun vor Gericht verantworten. (06.02.2019) mehr Landkreis: Keine Hinweise auf Misshandlungen Im Fall des von seiner Mutter misshandelten Jugendlichen in Emsbüren zeigt sich der Landkreis betroffen. Es habe jedoch keine Hinweise auf Misshandlungen gegeben. (29.10.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.04.2019 | 08:00 Uhr