Stand: 05.02.2019 14:57 Uhr

Sohn gequält und misshandelt: Ehepaar vor Gericht von Josephine Lütke

Martina S. ist eine kleine schlanke Frau. Geblümte Leggins, ein rosa Pullover. Darüber eine schwarze Weste mit Kapuze. Diese hat sie sich tief ins Gesicht gezogen, als sie in den Gerichtssaal des Osnabrücker Landgerichts geht. Ihren pinken Schal hat sie über den Mund geschoben. Hinter ihr geht ihr Mann. Michael S. ist groß und schlank, geht gebückt, trägt einen blauen Pullover und Jeans. Sein Gesicht versteckt er nicht. Er soll zugesehen und nicht eingegriffen haben, als seine Frau den eigenen Sohn wohl über Jahre misshandelte.

Jahrelange Misshandlungen

Erniedrigung, Gewalt, Ausgrenzung: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft lässt erahnen, was ein Jugendlicher in Emsbüren über Jahre von der eigenen Mutter ertragen haben soll. Heute sitzt die 37-Jährige auf der Anklagebank in Osnabrück. Als das Gericht den Saal betritt, setzt sie ihre Kapuze ab. Sie trägt einen Pferdeschwanz, die Blondierung ist rausgewachsen, Strähnen ihres Ponys hängen ihr ins Gesicht. Sie soll ihren ältesten Sohn zwei Jahre lang gequält und misshandelt haben, dem jetzt 18-Jährigen dadurch erhebliche körperliche und psychische Schäden zugefügt haben. Der Junge ist heute nicht im Gerichtssaal. Er lässt sich von einer Anwältin als Nebenkläger vertreten. Ob er seiner Mutter und seinem Stiefvater im Laufe des Prozesses überhaupt noch persönlich begegnen wird, ist noch unklar. Die Nebenklage hat beantragt, den 18-Jährigen per Video zu befragen.

Videos 04:14 Hallo Niedersachsen Misshandlung in Emsbüren: Wieso griff niemand ein? Hallo Niedersachsen Eine Mutter aus Emsbüren soll ihren Sohn über Jahre schwer misshandelt haben, in Kürze startet der Prozess gegen sie. Aber wie konnte das Verbrechen so lange unentdeckt bleiben? Video (04:14 min)

Mutter wirkt nervös

Mit der Zeit seien die Misshandlungen immer schlimmer geworden, heißt es in der Anklageschrift. Nach der Schule habe Martina S. ihren Sohn gezwungen, sich nur mit einer Unterhose und zwei gelben Säcken zu bekleiden. Damit er keine Viren verbreite habe er einen Mundschutz tragen sollen. Martina S. verfolgt die Worte der Staatsanwaltschaft. Immer wieder schaut sie hoch. Nervös pult sie an ihren Fingernägeln. Ihr Mann sitzt ein paar Stühle weiter, zwischen ihnen sitzen die Verteidiger. Er zupft ab und zu an seinem Pullover, sitzt gebückt. Michael S. ist nicht der leibliche Vater des Jungen, hat aber zwei jüngere Kinder mit seiner Frau. Ein Mädchen und einen kleinen Jungen. Die Tochter hatte die Ermittlungen überhaupt erst ins Rollen gebracht. Sie filmte die Misshandlungen heimlich, zeigte das Video einem Mitschüler, dessen Vater Anzeige erstattete. Die Geschwister sind in Obhut des Jugendamtes.

Mit Fäusten und Gegenständen geschlagen

Mit ihren Fäusten soll Martina S. ihren Sohn geschlagen haben, aber auch mit Gegenständen. Seinen Kopf soll sie gegen Wände gehauen haben. Einmal sei er die Treppe hinauf gefallen - mit dem Kopf in Glasscherben. Fing er an zu weinen, habe er einen Mundschutz über sein Gesicht ziehen müssen. Mit dem weinenden Gesicht sehe er aus wie sein leiblicher Vater, soll sie gesagt haben. Und das habe sie nicht sehen wollen. So liest es die Staatsanwältin aus der Anklageschrift vor. Im Publikum wird gemurmelt. Martina S. blickt auf den Tisch vor ihr. Hektisch nimmt sie ihre weiße Handtasche, kramt ein Taschentuch heraus und putzt sich die Nase.

Kein Bett, keine Toilette, kein gemeinsames Essen

Musste der Junge auf die Toilette, habe er einen Eimer benutzen müssen, das Bad der Familie sei für ihn tabu gewesen. Waschen durfte er sich laut Staatsanwaltschaft nur mit kaltem Wasser im Abstellraum. Ein Bett gab es nicht. Der Jugendliche habe ohne Decke auf dem Holzboden schlafen müssen. Der Kleiderschrank sei mit einem Fahrradschloss verschlossen gewesen. Martina S. weint ein bisschen, ihr Gesicht hat sie auf ihre Hand gestützt, sodass sie kaum noch zu sehen ist. Es wirkt als verstecke sie sich vor den Blicken der Prozessbeobachter. Die Staatsanwältin liest unbeeindruckt weiter. Am gemeinsamen Essen mit der Familie habe der Jugendliche nicht teilnehmen dürfen. Stattdessen habe die Mutter ihm ein bisschen Brot ins Zimmer gebracht. Nachts habe die Mutter sein Zimmer von außen abgeschlossen. "Freiheitsberaubung", so die Staatsanwältin.

Stiefvater soll nicht eingegriffen haben

All das habe Michael S. mitbekommen, sich aber nicht darum gekümmert, wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor. Wenn der 48-Jährige sich einmischte, dann nur indem er seine Frau aufgefordert haben soll, nicht so laut zu schreien - damit die Nachbarn nichts hören. Michael S. hat seine Hände auf dem Schoß. Er guckt ernst, zeigt aber keine Gefühle.

Mutter äußert sich - Öffentlichkeit ausgeschlossen

Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht und Freiheitsberaubung im Fall der Mutter. Um diese Vorwürfe geht es nun in dem Prozess. Michael S. wollte heute nichts zu den Vorwürfen sagen. Martina S. hat sich über ihre Anwältin geäußert. Sie hat eine Erklärung verlesen. Prozessbeobachter und Journalisten durften nicht dabei sein. Zu intim, zu privat: Das Gericht folgte den Anträgen der Angeklagten und der Nebenkläger und schloss die Öffentlichkeit aus. In einem Jugendschutzverfahren wie diesem muss das Gericht zum Schutz des möglichen Opfers ganz besonders prüfen, ob die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird.

Ehepaar droht bis zu zehn Jahre Haft

Nicht mal eine Stunde später gehen Martina und Michael S. aus dem Gericht. Sie geht vorweg über eine Ampel, er folgt ihr. Das Paar kann jetzt erst einmal wieder nach Hause fahren. Bis Anfang April werden die beiden noch mehrfach im Osnabrücker Landgericht erscheinen müssen. Dann wird das Urteil erwartet. Sollten die Eheleute schuldig gesprochen werden, drohen ihnen bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Weitere Informationen Misshandlungen in Emsbüren: Jugendamt unter Druck Eine Frau aus Emsbüren soll ihren Sohn 15 Jahre lang körperlich und seelisch misshandelt haben. Die Staatsanwaltschaft will nun mögliche Versäumnisse des Jugendamtes prüfen. (30.10.2018) mehr Landkreis: Keine Hinweise auf Misshandlungen Im Fall des von seiner Mutter misshandelten Jugendlichen in Emsbüren zeigt sich der Landkreis betroffen. Es habe jedoch keine Hinweise auf Misshandlungen gegeben. (29.10.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 05.02.2019 | 19:30 Uhr