Stand: 22.09.2022 07:53 Uhr Sögel: Tönnies streicht jeden zweiten Arbeitsplatz

Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies hat im Emsland offenbar Arbeitsplätze abgebaut. Nach Informationen des "Westfalenblatts" fiel bei Weidemark in Sögel jeder zweite von rund 2.000 Jobs weg. Konzernweit würden mehrere Tausend Arbeitsplätze gestrichen. Tönnies spreche von einem vorübergehenden Personalabbau und begründe ihn mit einer schwierigen Marktlage, heißt es in der Zeitung. Die Branche leide unter Absatzrückgängen in Deutschland und an den Folgen der Afrikanischen Schweinepest. Personalleiter Martin Bocklage informierte in einem politischen Gremium der Stadt Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) über die Entwicklung. Demnach sei der Personalabbau über die vergangenen 18 Monate erfolgt. Mittelfristig würden konzernweit aufgrund von Automatisierung noch einmal 500 Stellen gestrichen.

