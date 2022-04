Stand: 27.04.2022 12:36 Uhr Sögel: Rollstuhlfahrer ertrinkt nach Sturz in Teich

Im Landkreis Emsland ist ein Rollstuhlfahrer in einen Ententeich gestürzt und ertrunken. Nach Angaben der Polizei entdeckten Zeugen den 56-Jährigen am Dienstagabend leblos in dem Gewässer in einem Park in Sögel. Hinweise auf weitere Beteiligte gab es demnach nicht. Wie die Beamten am Mittwoch in Lingen mitteilten, geriet der Mann laut Ergebnis der bisherigen Ermittlungen mit seinem Rollstuhl in den Ententeich und ertrank. Weitere Einzelheiten zum möglichen Ablauf wurden nicht genannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.04.2022 | 13:30 Uhr