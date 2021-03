Stand: 04.03.2021 09:01 Uhr Sögel: Gemeinderat schaltet Staatsanwaltschaft ein

Der Gemeinderat in Sögel (Landkreis Emsland) will prüfen lassen, ob sich Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers (CDU) bei einem Immobilienkauf rechtmäßig verhalten hat. Die Ratsmitglieder stimmten am Mittwochabend mehrheitlich dafür, die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Es geht um mögliche Vorteilsnahme im Amt. Wigbers hatte Anfang des Jahres als Teilhaber einer privaten Gesellschaft ein Gebäude gekauft, in dem eine kommunale Kindertagesstätte untergebracht ist. Dafür sollen Fördergelder beantragt worden sein. Auch die Kommunalaufsicht des Landkreises Emsland prüft den Fall.

