Sögel: 23-Jähriger verletzt zwei Polizisten

Bei einer Auseinandersetzung in Sögel (Landkreis Emsland) sind am Wochenende zwei Polizisten verletzt worden. Wie eine Sprecherin mitteilte, wollten die Beamten vor einer Kneipe zwei streitende Gruppen trennen. Ein alkoholisierter 23-Jähriger leistete demnach erheblichen Widerstand und verletzte einen 36 Jahre alten Polizisten und seine 23-jährige Kollegin. Beide sind den Angaben zufolge vorerst dienstunfähig. Der Angreifer wurde in Gewahrsam genommen.

