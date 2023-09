Stand: 21.09.2023 11:38 Uhr Skimming: Ist Mann aus Bohmte Mitglied einer Betrüger-Bande?

Ein Mann aus Bohmte sitzt derzeit in U-Haft, weil er eine ganze Serie von Bankautomaten-Betrug begangen haben soll. Wie viel Geld er mit der sogenannten Skimming-Methode ergaunert hat, ist unklar. Die Polizei prüft, ob der 36-Jährige für ähnliche Taten im gesamten Bundesgebiet verantwortlich sein könnte, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage des NDR. Man könne auch nicht ausschließen, dass er Teil einer Bande sei. Eine Polizistin, die privat unterwegs gewesen ist, ertappte den Mann bei einem Betrugsversuch. Kollegen nahmen ihn wenig später fest. Er soll in den vergangenen Monaten immer wieder illegal Kredit- und Giro-Karten ausgelesen haben und zwar immer in derselben Bankfiliale in der Osnabrücker Innenstadt. Mit den nachgemachten Karten habe er dann Geld überwiesen, so der Polizeisprecher.

