Stand: 01.01.2021 13:46 Uhr Silvester: 70 Verstöße gegen Ausgangssperre

Die Polizei in der Grafschaft Bentheim hat in der Silvesternacht 70 Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre verzeichnet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises dürfen ihre Wohnungen, Häuser und Grundstücke zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nur aus beruflichen oder medizinischen Gründen verlassen. Die Grafschaft ist der einzige Landkreis in Niedersachsen, der wegen hoher Coronavirus-Infektionszahlen eine Ausgangssperre verhängt hat. Sie gilt noch bis zum 12. Januar.

