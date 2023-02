Stand: 19.02.2023 15:37 Uhr Silo gerät in Bohmte in Brand: 50.000 Euro Schaden

Am Samstagmorgen geriet in Bohmte (Landkreis Osnabrück) ein etwa 10.000 Kubikmeter großes, aus einem Stroh-Silage-Gemisch bestehendes, Flachsilo in Brand. Das teilte die Polizei Osnabrück am Sonntag mit. Vermutlich habe sich das Feuer selbst entzündet, heißt es in der Mitteilung. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, sodass weder die Anwohner noch die angrenzenden Gebäude gefährdet wurden. Die geschätzte Schadenssumme beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

